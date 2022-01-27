İstanbul'da Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 762 parça tarihi eser ele geçirildi

İstanbul’un 4 ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait, aralarında Kurtuluş Savaşı sırasındaki bazı yazışmaların da yer aldığı 762 parça tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine tarihi eser kaçakçılarına yönelik Esenler, Şişli, Üsküdar ve Kadıköy’de operasyon düzenledi. Arkeoloji mezunu polislerin de görev aldığı operasyonda 7 kişi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çoğu Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 388 adet sikke, 134 adet mühür, çeşitli form ve ebatlarda 41 adet metal malzeme, sökülmüş çeşme başları, kılıçlar, şamdanlar ele geçirildi.

Aramalarda, Osmanlı dönemine ait parşömen üzerine yazılmış ferman ve hat eserlerinin yanı sıra Kurtuluş Savaşı dönemine ait bazı yazışmalar, belgeler de bulundu.

Ele geçirilen toplam 762 parça tarihi eser, müze müdürlüklerine gönderilecek. Gözaltına alınan 7 kişi için 2863 sayılı Kütür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.