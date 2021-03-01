T24 LogoT24 Logo
Haberler

ISS’deki NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı

01 Mart 2021 09:15

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) güneş panellerinin ömrünü doldurması nedeni ile ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) bağlı astronotlar, güneş paneli yükseltmeleri için gerekli modifikasyon kitlerini monte etmek için uzay yürüyüşüne çıktılar.

Nasa astronotları Kate Rubins ve Victor Glover, ABD saati ile 06.00’da ISS’den çıkarak, istasyon tarihindeki 235’inci uzay yürüyüşüne başladı. Yürüyüşün yaklaşık 6 buçuk saat sürmesi bekleniyor. 5 Mart’ta ise Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) astronotu Soichi Noguchi ve Rubins, 236’ıncı uzay yürüyüşü için istasyon ayrılması ve güneş paneli yükseltmeleri için gerekli modifikasyon kitlerini monte etmesi planlanıyor.

Bu uzay yürüyüşü Glover’ın ve Rubins’in kariyerindeki 3’üncü, 5 Mart’taki uzay yürüyüşü ise Rubins ve Nguchi’nin kariyerlerindeki 4’üncü uzay yürüyüşü olacak.

NASA astronotlarıuzay yürüyüşÜISSUluslararası Uzay İstasyonuKate RubinsVictor Glover

Diğer Videolar

Sokak röportajından: "İş yok; bisikletten başka bir şeyim yok ama Erdoğan’dan başkasına oy vermem"

Rüzgârın uçurduğu çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular

Nusret doğduğu köyü paylaştı: "Nereden geldiğini unutma"

TBMM Başkanı Şentop: Mısır ve Libya için bir dostluk grubunun kurulması önemli

Kılıçdaroğlu’ndan iktidara “128 milyar dolar” tepkisi: Çok ah aldınız çok!

CHP'li Başarır paylaştı: "Vatandaş saatlerdir aşı bekliyor”

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sokak röportajından: "Açlıktan ölsek, ekmek bulamasak yine Tayyip Erdoğan; o...

AKP'li vekil Hülya Atçı Nergis: Türkiye'de ev ve araba almanın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Salih Gergerlioğlu'ndan AYM'ye çağrı: Babamın bireysel başvurusunu 68. madde uyarınca...

Babacan'dan ittifak açıklaması: İktidar tarafındaki iki parti haricindeki diğer partilerle...

Hilal Kaplan: Davutoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son toplantıda Başbakanlıkta kalmak...

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan: Mal varlığı dondurulanlar arasında Adil Öksüz...

Sözcü yazarı Çölaşan'dan Hürriyet yazarı Özkök'e: Okurlardan utanmıyorsun, insan hiç...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sokak röportajından: "Açlıktan ölsek, ekmek bulamasak yine Tayyip Erdoğan; o...

AKP'li vekil Hülya Atçı Nergis: Türkiye'de ev ve araba almanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24