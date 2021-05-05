İsrailli ve Mısırlı askerler, Arapça şarkı eşliğinde karşılıklı dans etti

İsrailli ve Mısırlı askerlerin, tel örgülerin ardından Arapça 'Habib Galbi' isimli şarkı eşliğinde karşılıklı dans ettiği anlar sosyal medyada viral oldu.

The Jeruselam Post'ta yer alan habere göre, iki kadın İsrail askeri, Mısırlı meslektaşlarıyla salı günü sınırın öte yanında karşılıklı dans etti.

Askerler Arapça 'Habib Galbi' isimli şarkı eşliğinde karşılıklı dans figürleri sergilerdi, amuda kalktı.

Görüntüyü İsrailli gazeteci Roy Sharon da sosyal medya hesabından paylaştı. Video kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.