İsrailli milletvekilinden Filistinliye hakaret: Senin oğlun bir köpek...

İsrailli milletvekili Oren Hazan Filistinli tutuklu yakınlarına hakaret etti. Yakınlarını ziyarete gelenlerin otobüsüne binen Hazan, tutuklu Filistinlilerin gün ışığı göremeyeceğini söyledi. Ailelerin ziyaretini yasaklamak için elinden geleni yapma sözü de verdi. İsrail’i Trump karşısında ‘küçük düşüren’ vekil: Ne dersin, bir selfie çekebilir miyiz dedim, o da Buyur dedi. İsrail'deki Likud Partisi milletvekili Oren Hazan, Hamas'ın elindeki İsraillilerin bırakılması için kampanya yürüten bazı aktivistlerle birlikte, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların ailelerini taşıyan otobüsü durdurup tutuklu yakınlarına sözlü saldırıda bulundu ve hakaret etti. "Senin oğlun bir köpek" Hazan ve beraberindeki grup Kızılhaç'ın refakati ile Gazze'den gelerek İsrail'in Nefha Cezaevi'ndeki yakınlarını ziyaret etmek isteyen tutukluların ailelerinin bulunduğu otobüste önce bir kadına yöneldi. İsrailli milletvekilinin "Kimi ziyarete geldin? Oğlun ne yaptı" demesi üzerine Filistinli kadın "Oğlum bir şey yapmadı" yanıtını verdi. Hazan bunun üzerine "Bir şey yapmadı mı? Çiçek mi dağıtmış? Oğlun bir köpek. Sen ailen olarak gördüğün bu pisliği ziyarete geldin" dedi. Kaynak: Sputnik