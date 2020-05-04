İsrail ordusunda 'dans' krizi: Orduyu rezil ediyor

İsrail, artık ordunun moral topluluklarında dans etmek üzere asker alınmayacağını duyurdu. Karar, zorunlu askerliğini yapan pop starın arkasında dans eden iki erkek askerin performansının ’uygunsuz’ bulunmasının ardından alındı.

İsrail Ordu Radyosu'nun aktardığına göre, pop yıldızlar Noa Kirel ve Yonatan Margi zorunlu askerlik hizmeti için çağrıldığında, askerlere moral vermek amacıyla oluşturulan grupların daha profesyonel bir şov sergileyebilmesi adına ekibe arka planda dans edecek askerleri de dahil etti.

Ancak hafta sonu Kirel’in performansı sırasında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir video, yüksek rütbeli ordu mensuplarını ‘kızdırdı’. Videoda Kirel üniforması içinde şarkı söylerken görülüyor, bu esnada arkasında da iki erkek asker dans ediyor.