İsrail'in BM Daimi Temsilcisi, Erdoğan'ın sözleri üzerine salonu terk etti!

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesaj ile katıldığı BM 75. Genel Kurulu Görüşmeleri'nde Filistin meselesinden bahsederken, salondan ayrıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre salonu terk eden Erdan, daha sonra açıklamalarda bulundu. İsrail gazetesi Haaretz’in aktardığı haberde Erdan, “Erdoğan İsrail karşıtı antisemitist yalanlarını söylemeye devam ediyor” ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının söz konusu bölümünde, şunları söylemişti;

"İnsanlığın kanayan yarası olan Filistin'deki işgal ve zulüm düzeni, vicdanları acıtmaya devam ediyor. Üç büyük dinin kutsallarına ev sahipliği yapan Kudüs'ün mahremiyetine uzanan kirli el, cüretini giderek artırıyor. Filistin halkı, İsrail'in tüm baskı, şiddet ve yıldırma politikalarına yarım asırdan uzun bir süredir göğüs geriyor.Asrın Anlaşması adı altında Filistin tarafına dayatılmaya çalışılan teslimiyet belgesi reddedilince İsrail bu kez işbirlikçilerinin yardımıyla kaleyi içeriden fethetme girişimlerine hız vermiştir” diyen Erdoğan, “Türkiye olarak Filistin halkının rıza göstermediği hiçbir plana destek vermeyeceğiz. Kimi bölge ülkelerinin bu oyuna ortak olması, İsrail'in temel uluslararası parametreleri aşındırma çabalarına hizmet etmenin ötesinde anlam taşımıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’in Filistin’e yönelik baskı ve şiddetinden bahsederken salonu terk eden İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, daha sonra açıklamalarda bulundu. (ANKA)