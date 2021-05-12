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İsrail güçlerinden, El Halil'de Filistinlilerin protestosuna müdahale: 35 yaralı

12 Mayıs 2021 12:05

İsrail güçlerinin, Batı Şeria bölgesinin El Halil kentinde İsrail karşıtı protesto düzenleyen Filistinlilere müdahale etmesi sonucu 35 kişi yaralandı.

El Halil’de de tansiyon artıyor. El Halil kentinde dün teravih namazının ardından, İsrail’in saldırılarına karşı Filistinliler sokaklara döküldü. El Halil halkı Filistin ve Hamas bayrağı açarak kentin farklı mahallelerine yürüdü. İsrail güçlerinin, Filistinlilere müdahale etmesi sonucu 35 Filistinli yaralandı. Çatışmaların ardından sokaklar savaş alanlarına döndü. İsrail güçleri Filistinlilere, plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etti. (İHA)

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