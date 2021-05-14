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İsrail, Gazze Şeridi'ne hava ve kara harekatı başlattı

14 Mayıs 2021 09:28

Dünyanın büyük bir bölümü bölgede gerilimin düşürülmesi çağrısı yaparken İsrailli askerler havadan ve karadan  Gazze'ye yönelik çok büyük bir operasyon başlattı.

Ordunun ağır silahlı uçaklar, tank ve havan topları kullandığı belirtildi. 

İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü cuma sabahı erken saatlerde yaptığı açıklamada gece yarısından sonra 160 savaş uçağının Gazze'ye 450 bomba ve belirlenen hedeflere 150 füze attığını belirtti. Sözcü ayrıca Hamas'a ait bir droneun düşürüldüğünü ifade etti.

Öte yandan çarşamba gecesi Lübnan'dan İsrail'in kuzey kıyısına 3 roket fırlatıldı. Bloomberg, bu durumun Lübnan'daki İran destekli Hizbullah ile İsrail arasında da bir savaş alanı oluşması ihtimali yarattığını belirtti.

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