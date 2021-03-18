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İsrail'de aşılama süreci tamamlandı; sosyal mesafe kalktı, sokaklar doldu

İsrail'de covid19 aşısının 16 yaş üstü kişilerin aşılanması yüzde 100'e ulaştı

18 Mart 2021 12:33

İsrail'de Covid19 pandemisiyle mücadele kapsamında 16 yaş üzerindeki herkesin aşılanma süreci tamamlandı. Aşılanması gereken nüfusunun yüzde 100'ü aşılandı, hayat normale döndü.

Birçok İsrail vatandaşı pandemi döneminde çıkmadıkları evlerinden çıktı. Sosyal mesafenin kalktığı sokaklarda pek çok eğlence mekanı tam kapasite ile müşterilere hizmet verdi.

Paylaşılan görüntülerde, vatandaşların eğlence mekanlarında sosyal mesafe olmaksızın eğlenmesi kaydedildi.

Normalleşmeden sonra salgın öncesi hayatlarına dönmenin heyecanını yaşayan İsrail vatandaşlarının neşeli halleri kameralara yansıdı. Pek çok kadının mutluluktan masaların üzerlerine çıkması dikkat çekti. 

Ayrıca görüntülerde bazı vatandaşların her ihtimale karşı maske tedbirini elden bırakmadığı görüldü. 

16 Yaş altı kişiler için aşı çalışmaları başlatılacak

Ayrıca İsrail'de geçtiğimiz günlerde risk grubunda olan 12-15 yaş arasında 600 çocuğa Pfizer/BioNTech aşısı yapıldı. Aşı olan çocuklarda hafif bazı yan etkiler dışında, ciddi bir yan etkiye rastlanmadı. Aşı firmaları 12-15 yaş arası ve ayrıca 5-11 yaş aralığındaki çocuklar için de aşı çalışması başlatma hazırlığında.

 

 

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