İsrail’de 6 Filistinli hapishaneden tünel kazarak kaçtı

İsrail’e ait yüksek güvenlikli bir hapishaneden 6 Filistinlinin tünel kazarak kaçtığı belirtildi.

İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi’nden 6 Filistinlinin tünel kazarak kaçtığı ifade edildi. İsrail medyasında kaçan mahkumların İslami Cihad Hareketi mensubu ve Fetih Hareketi’nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayları eski Komutanı Zakaria Zubeidi olduğu kaydedildi.

Kaçtığı ifade edilen 6 Filistinlinin aynı hücrede kaldığı ve posterin arkasına gizledikleri bir kaşıkla bir ay boyunca tünel kazdıkları belirtildi.

İsrail güçleri kaçan Filistinliler için geniş çaplı arama başlatıldığını duyurdu.