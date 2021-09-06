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İsrail’de 6 Filistinli hapishaneden tünel kazarak kaçtı

İsrail güçleri kaçan Filistinliler için geniş çaplı arama başlatıldığını duyurdu

06 Eylül 2021 10:41

İsrail’e ait yüksek güvenlikli bir hapishaneden 6 Filistinlinin tünel kazarak kaçtığı belirtildi.

İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi’nden 6 Filistinlinin tünel kazarak kaçtığı ifade edildi. İsrail medyasında kaçan mahkumların İslami Cihad Hareketi mensubu ve Fetih Hareketi’nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayları eski Komutanı Zakaria Zubeidi olduğu kaydedildi.

Kaçtığı ifade edilen 6 Filistinlinin aynı hücrede kaldığı ve posterin arkasına gizledikleri bir kaşıkla bir ay boyunca tünel kazdıkları belirtildi.

İsrail güçleri kaçan Filistinliler için geniş çaplı arama başlatıldığını duyurdu.

İsrailhapishaneden tünel kazarak kaçtıFilistinli mahkumlarGilboa HapishanesiZakaria Zubeidi

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