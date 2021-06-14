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İsrail'de binlerce kişi, 12 yıllık Netanyahu iktidarının bitişini böyle kutladı: "Güle güle Bibi"

14 Haziran 2021 09:24

İsrail’de 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemine son veren koalisyon hükümetinin güvenoyu alması ile binlerce kişi sokaklara dökülerek, Netanyahu’nun gidişini kutladı.

İsrail’de Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümetinin güvenoyu alması ile 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemi resmen sona erdi.

Başkent Tel Aviv’de bulunan Rabin Meydanı'nda birçok kentte toplanan binlerce kişi, Netanyahu döneminin sona erişini kutladı. Göstericiler ellerinde İsrail bayrakları ile "Güle güle Bibi" yazılı pankartlar taşıdı. Bazı göstericiler ise meydana köpük sıkarak, diğer göstericilere parti havasında kutlama yaptırdı.

Tel Aviv Belediye Binası ise İsrail Bayrağı silüeti ile aydınlatıldı. Kudüs'te ise Başbakanlık Konutu'nun dışında yüzlerce kişi, Netanyahu yanlısı protesto düzenledi.

Bennet ve Lapid öncülüğündeki sağ, sol, merkezci ve Arap toplamda 8 partiden oluşan koalisyon hükümeti 120 sandalyeli İsrail Parlamentosu’nda yapılan oylamada, 60 milletvekilinin lehte, 59 milletvekilinin ise aleyhte oy vermesi ile güvenoyu almıştı.

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