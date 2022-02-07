Ispartalı vatandaş: Kopuk 4 tane teli bağlayamıyorsa bu şirket benim günahım ne

İyi Parti heyeti, günlerdir elektrik kesintisi yaşanan Isparta’da vatandaşların sorunlarını dinledi. Evinde hastası olduğunu söyleyen bir vatandaş, “Burada olay şu; özelleştirmeden sonra, alan firma bir lira yatırım yapmadı. Bizi inek gibi sağıyorlar, olay bu. Dört tane tel kopuk burada. Direk devrik değil, bir şey değil. Dört tane teli bağlayamıyorsa bu şirket benim günahım ne” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün Isparta’daki incelemeleri sürüyor. İyi Parti heyeti, elektrik kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşayan Ispartalılarla dertleşti.

Bir vatandaş, “Burada olay şu; özelleştirmeden sonra, alan firma bir lira yatırım yapmadı. Bizi inek gibi sağıyorlar, olay bu. Dört tane tel kopuk burada. Direk devrik değil, bir şey değil. Dört tane teli bağlayamıyorsa bu şirket benim günahım ne? Benim hastam var, makineyle ilaç alıyor. Ben bindiriyorum arabaya, şehre götürüyorum. Ben çekiyorum ıstırabını” dedi.

"Köyümüzde 500 dönüm sera yoğun kar yağışından dolayı çöktü"

İyi Parti heyeti Isparta’nın köylerinde de incelemelerde bulundu. Bir çiftçi, yaşadıkları mağduriyeti anlatırken “Köyümüz, karanfil ve domates üretimiyle geçinen bir köy. Köyümüzde 500 dönüm sera yoğun kar yağışından dolayı çöktü. Bunlardan yaklaşık 100 dönümü ekili arazilerdi, 400 dönümü de ekime hazırlanan arazilerdi. Seralarımızda yaklaşık 50 milyon (lira) civarı hasar olduğunu tahmin ediyoruz. Yoğun kar yağışından dolayı, hazırladığımız seralar dayanamayıp çöktü. Bununla ilgili çiftçiler mağduriyet yaşıyorlar. Sigortalı olan yerler var, sigortasız olan yerler var” diye konuştu.

Ümit Dikbayır ise çiftçinin sesini duyurmak için geldiklerini belirterek, “Sizlerin mağduriyetini karşılamak adına yarın bir araştırma önergesi vereceğiz. Mağduriyetinizi karşılamak için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Hızlı bir biçimde karşılanması lazım mağduriyetin. Biz, tarıma çok önem veriyoruz, elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. İki tane amacımız var. Bir; burayı afet bölgesi ilan ettirmek. İki; sizin maddi zararlarınızı tazmin etmek ki üretime devam edebilesiniz” dedi.

"30 saat elektriksiz kaldık"

Bir muhtar da elektrik kesintileri başladıktan sonra kar yağışının durmasına rağmen elektrik dağıtım şirketiyle hiçbir şekilde irtibat kuramadıklarını belirterek, 30 saat elektriksiz kaldıklarını söyledi.

Bunun üzerine Ümit Dikbayır, bugünkü teknolojiyle 6 saatte çözülecek sorunun özel şirket yatırım yapmadığı için günlerce sürdüğünü belirterek, “Sen faturanı ödemediğin zaman iki gün sonra elektriğini kesiyor, sen vatandaşa dört gün elektrik vermiyorsun. Bunun bir bedeli olması lazım” dedi.