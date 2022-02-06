Ispartalı vatandaş: “5 gündür yok bizim elektriğimiz, mağarada yaşar gibi yaşadık”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Isparta’daki elektrik kesintisinde mağdur olan vatandaşların sorunlarını dinledi. Bir vatandaş, Akın’a, “Cenazemiz olsa cenazemizi kaldırmayacağız. Hiç yetkili birisi gelmiyor. Yetkili birini görmedik mahallemizde. Beş gündür yok bizim elektriğimiz. Biz, mağarada yaşar gibi yaşadık” dedi.

CHP heyetinin Isparta’daki incelemeleri sürüyor. Heyette yer alan CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ile birlikte elektrik kesintisi nedeniyle mağdur olan vatandaşlarla dertleşti. Bir vatandaş, yaşadıklarını Akın’a şöyle anlattı:

“Ben şöyle söyleyeyim; ısınma diye bir şey yok. Ocakların üzerinde su kaynattığımız gibi, insanlar pet şişelere su doldurup doldurup çocuklarını ısıtmaya çalıştılar. Ne bir powerbank desteği verildi ne bir barınma desteği verildi. Ben Isparta’nın şanslı olan insanlarındanım, hemen şurada da ailem oturuyor. İlk etapta orada da yoktu elektrik. Ben çocuğumla birlikte oraya geçtim, fakat dün akşam itibariyle orada da kesildi. Bu sefer Isparta’nın öbür ucana, diğer kardeşime geçtim. Ancak tanıdığı olmayan, yakını olmayan insanlar var burada ve bir süre sonra şarjları da bitti. Yardım istemek için şarjları da bitti. Hiçbir destek verilmedi.”

"Cenazemiz olsa cenazemizi kaldırmayacağız, duyamayacağız"

Elektriklerinin beş gündür kesik olduğunu ve hiçbir yetkilinin kendilerine yardım etmediğini belirten bir kadın ise şunları söyledi:

“Cenazemiz olsa cenazemizi kaldırmayacağız. Duyamayacağız. Hiç yetkili birisi gelmiyor. Yetkili birini görmedik mahallemizde. Beş gündür yok bizim elektriğimiz. Biz, mağarada yaşar gibi yaşadık. Yine sabrettik, yine sabretmedeyiz.”