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Isparta'da polis memurunun ağır yaralandığı kaza kamerada

Polis memuru Bahadır Dinç'in ağır yaralandığı kaza mobese kameralarına yansıdı

26 Ocak 2021 17:03

Isparta'da polis memuru Bahadır Dinç'in ağır yaralandığı kaza mobese kameralarına yansıdı.

Kaza, 23 Ocak tarihinde meydana geldi. Isparta Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bahadır Dinç yönetimindeki motosiklet ile Mehmet U'nun kullandığı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada polis memuru Dinç, ağır yaralandı. ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bahadır Dinç, yapılan ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sırasında motosikletiyle mesaiye gittiği öğrenilen Dinç'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Otomobil sürücüsü Mehmet U. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza, mobese kameralarına yansıdı. Görüntülere göre motosikleti ile seyir halinde olan Bahadır Dinç'in kavşaktan ana yola çıkan otomobille çarpıştığı ve refüje savruldu. 

Kaynak: DHA

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