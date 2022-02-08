Isparta’da elektrik kesintisi | "Hanımla beraber yatağa yattığımızda bakıyoruz, acaba yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz diye"

Isparta’da elektrik kesintisinin mağdur ettiği Işıkkent Mahallesi’ndeki İshak Şavukluyıldız, piknik tüpü ile ısınmaya çalıştıklarını belirterek, “Piknik tüpü yaktık. Çay koyduk orta yere onunla ısındık. Başka türlü ısınamadık. Hanımla beraber yatağa yattığımızda bakıyoruz, acaba yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz diye. Eksi 11 derecede yatarsan ne olur!” dedi. Elektrik kesintisinin sürdüğü Yakaören Köyü’ndeki 80 yaşındaki Mustafa Çatal, böyle bir durumla hiç karşılaşmadığını anlatarak, “Hiç böyle bir durum görülmüş değil. Elektrik bir gün, iki gün kesilir. Çalışma yok ki hiç. Herkes mumla idare ediyor. Mumla” diye konuştu.

Kar yağışının ardından günler süren elektrik kesintisinin yaşandığı Isparta’da özellikle kırsal kesimde yaşayan yurttaşların mağduriyeti sürüyor. Yakaören Köyü halen elektriğin gelmesini bekliyor.

Dört günün ardından elektriğin geldiği Işıkkent Mahallesi’ndeki İshak Şavukluyıldız, piknik tüpü ile ısınmaya çalıştıklarını belirterek, “Piknik tüpü yaktık. Çay koyduk orta yere onunla ısındık. Başka türlü ısınamadık. Hanımla beraber yatağa yattığımızda bakıyoruz, acaba yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz diye. Eksi 11 derecede yatarsan ne olur! Soğukta buz gibi ev. Isıtıcı yok. Soba yok. Doğalgaz yok” diye konuştu.

Işıkkent’ten Mevlüt Kaplan, dört gündür yaşadıklarını “Facia” diye nitelendirerek, “Dört gün boyunca terk edilmiş bir mahalle havasına girdik. Ana yolları kepçe ile açtılar, greyder ile değil. Sonradan duyduk ki yukarı taraflarda kopuk tellere elektrik şirketi ulaşamamış, yollar açık olmadığı için. Bu mahallenin tamamı doğalgaz ile ısınıyor. Elektrik olmadığı için doğalgazlar devre dışına çıktı. Dün akşam geldi. Dün akşam eve girdiğimde evin içindeki sıcaklık termostatta 13 dereceyi gösteriyordu” diye yaşadıklarını aktardı.