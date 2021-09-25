Isparta Belediye Başkanı, PSAKD Başkanı Gani Kaplan’ın cemevi açılışında Diyanet’i eleştiren konuşmasını engellemeye çalıştı

Isparta Cemevi açılışında Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Gani Kaplan’ın kürsü konuşmasında sözü Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından kesildi. Kaplan’ın Diyanet’i eleştiren konuşmasını engellemeye çalışan Başdeğirmen, Kaplan’ı kürsüden indirmeye çalıştı. Alevi kurum başkanları kürsüde söz almayarak durumu protesto etti.

Yol TV'de yer alan habere göre; PSAKD Genel Başkanı Gani Kaplan, Isparta Cemevinin açılışında yaptığı konuşmasında Alevilerin ibadethaneleri olan cemevinin yasal statüye kavuşturulmadan yapılacak hizmetlerin bir anlamı olmadığını ifade etti.

Konuşmasının devamında Diyanet’in Alevilere yönelik ayrımcı söylemlerini hatırlatan Kaplan, “Açılışını gerçekleştirdiğimiz cemevinin yasalarda kabul görmediğini biliyoruz. Alevilerin ibadethanelerin yasal statüsünü kabul etmeden bizlere hizmet vermenin bir anlamı yok. Aleviler açısından bu zulümdür. Cemevleri kırmızı çizgidir diyen Diyanet de bizler için kırmızı çizgidir. Diyanet’in yaptığı hizmetten tek bir dinin tek bir mezhebi yararlanıyor. Laiklik toplumsal barışın güvencesidir. Bu ülkede Diyanet olduğu sürece laiklikten bahsedilemez” dedi.

Diyanet’in Alevilere yönelik ayrımcı tutum ve müdahalelerini eleştiren Kaplan’a konuşması devam ettiği esnada Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yerinden kalkarak Kaplan’ın bulunduğu kürsüye doğru yürüdü. Başdeğirmen, Kaplan’ın kürsüden indirilmeden programa devam edilmeyeceğini söyledi.

Alevi Dernekleri Federasyonu (ADFE) Genel Başkanı Celal Fırat ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV) Genel Başkanı Ercan Geçmez de PSAKD Genel Başkanı Gani Kaplan’a karşı ölçüsüz üslup kullanan ve konuşmasına müdahale etmeye çalışan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e tepki olarak söz almadı ve durumu protesto etti.