İspanya'da uçuş sırasında tüm yolculara Note 8 hediye edildi!

Samsung, geçtiğimiz yıl yaşanan Galaxy Note 7 faciasından sonra müşterilerinden pek çok farklı şekilde özür dilemişti. Anlaşılan o ki Samsung, yaşadığı büyük prestij kaybı farklı bir yol ile unutturmak niyetinde. Samsung İspanya, Note serisiyle yaşananlarını unutturup kullanıcıları seriye tekrardan ısındırmak adına bir sürpriz yaptı. Iberia Airlines’ın La Coruña'dan Madrid Barajas’a olan IB 0513 numaralı seferine katılan yolcular, sadece güvenli ve keyifli bir seyahat gerçekleştirmekle kalmadı, aynı zamanda bir adet Galaxy Note 8’in de sahibi oldu.