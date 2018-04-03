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İspanya'da kaza yapan araçtaki filler otoyolu kapattı

03 Nisan 2018 14:55

İspanya'nın güneydoğusundaki Albecete yakınlarındaki Pozo Canada kasabasında kaza yapan bir araçtan çıkan beş fil, otoyolda trafiğin durmasına yol açtı. Polis, fillerden birinin kazada aldığı yaralardan öldüğünü, ikisinin ise sağlıklı olduğunu belirtti. Yaralı filler ise, olay yerine getirilen vinçle otoyoldan alındı. Yaşanan kazada, fillerin taşıyan kamyonun sürücüsü yara almadı. Kamyonun bir sirke ait olduğuna inanılıyor. İspanya'daki otoyollardan sorumlu kuruluşun direktörü Gregerio Serrano, fillerin tahliye edilişini gösteren bir videoyu sosyal medya hesabından yayımladı.

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ispanyakazakaza yapan araçfilfiller otoyolu kapattı

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