İspanya'da fırtına felaketi: Dev dalgalar balkonu böyle yıktı

İspanya'nın Kanarya Adaları bölgesindeki ünlü tatil beldesi Tenerife'de bir otel binası, yüksekliği 12 metreyi bulan dev dalgalar nedeniyle hasar gördü. Tenerife'deki Mesa del Mar kasabasının sahil şeridinde yer alan otel, şiddetli dalgalar nedeniyle ağır hasara uğradı. 12 metre yüksekliğe ulaşan dalgalar, otelin balkonlarını yerle bir etti. Mesa del Mar Belediye Başkanı Alvaro Davila, sahil kenarındaki 67 eve girişin yasaklandığını ve 39 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Olayda ölen, yaralanan olmadı. Sosyal medyada paylaşılan videolar ise, dalgaların korkunç görüntüsünü gözler önüne serdi.