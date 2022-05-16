T24 LogoT24 Logo
Haberler

İspanya’da tren kazası: 1 ölü, 85 yaralı

Bölgeyi ziyaret eden Katalan Bölge Başkan Yardımcısı Jordi Puignero, kazanın nedenine ilişkin derhal bir soruşturma başlatılacağını açıkladı

16 Mayıs 2022 23:21

İspanya’nın Barselona kenti yakınlarında iki trenin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır toplam 85 kişi yaralandı.

İspanya’nın Barselona kentine 14 kilometre uzaklıktaki Sant Boi de Llobregat'taki istasyonda bir yük treni ile banliyö treni çarpıştı. Kazanın yerel saatle 18.00 sularında meydana geldiği ifade edilirken, kazada banliyö treninin makinistinin hayatını kaybettiği, 2’si ağır toplam 85 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kazanın ardından banliyö trenin içinde bulunan yaklaşık 100 yolcunun tahliye edildiği açıklandı.
Kazanın ardından bölgeyi ziyaret eden Katalan Bölge Başkan Yardımcısı Jordi Puignero, kazanın nedenine ilişkin derhal bir soruşturma başlatılacağını açıkladı.

İspanya Başbakan Pedro Sanchez sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybeden makinistin ailesine taziyelerini iletti. (İHA)

İspanyaBarselonaTren kazasıPedro Sanchez

Diğer Videolar

CHP’li vekiller Eskişehir hayvan pazarında hayvan üreticilerini dinledi: “Artık gücümüz kalmadı, hayvancılığı bırakacağız!”

Prof. Alpay Azap: Yeni varyantta 1 kişi 18 kişiye Covid-19 bulaştırıyor; maske ve HES kodu geri gelmeli

Erzincan İliç'te siyanürün üstünü böyle kapatmışlar

İmam hutbede doktorları hedef aldı: İğnen yapılmazsa öldürmez misin, dövmez misin?

Kırşehirli vatandaş Babacan'a dert yandı: "Anahtarı külliyeye götürseniz de hediye etseniz, Tayyip ağama verseniz"

Sağlık çalışanlarının eyleminde polise tokat atan astsubay tutuklandı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24