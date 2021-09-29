İspanya'da sürdürülebilirliğe dikkat çekmek için nehrin ortasına "boğulan kadın" heykeli dikildi

İspanya’nın Bilbao kentindeki Nervion Nehri’ne "boğulan kadın" heykeli dikildi. Heykelin sürdürülebilirliğe dikkat çekmek amacıyla yapıldığı belirtildi.

İspanya'nın Bilbao kentinde yer alan Nervion Nehri'nde kent sakinleri gelgitler birlikte bir anda ortaya çıkan kadının yüzünü görünce büyük şaşırdı. Baskça'da "yarın" anlamına gelen "Bihar" adlı heykelin Meksikalı hiperrealist sanatçı Ruben Orozco tarafından, BBK Vakfı işbirliğinde iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek ve sürdürülebilirliği teşvik etmek amacıyla başlatılan kampanya kapsamında yapıldığı öğrenildi.

İspanyol medyasına konuşan Orozco, kampanyanın amacının "insanların eylemlerinin bizi batırabileceğini veya su üstünde tutabileceğini bilmeleri" olduğunu ifade etti.

Gelgitle birlikte suyun yüzeyine çıkan ve batan 120 kilogram ağırlığındaki heykel, fiberglastan yapıldı.