İspanya'da kaçan boğayı durdurmak için araçla çarparak öldürdüler

İki kişiyi yaralayarak yarışmanın düzenlendiği alandan çıkan boğa, şehrin sokaklarında koşmaya başladı. Yarışmaya katılan bazı kişiler ise araçları ile boğayı yakalamaya çalıştı. Saatler süren kovalamacanın sonunda kaçan boğayı durdurmak için araçla çarpan şahıslar, ağır yaralanan boğanın ölümüne neden oldu.