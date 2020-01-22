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İspanya'da fırtına: Deniz içinde bulunan planktonlar köpürerek sahil kentinin sokaklarını kapladı

22 Ocak 2020 13:48

İspanya - Girona bölgesinde fırtınadan etkilenen deniz, köpürerek kentin sokaklarını kapladı.

Girona bölgesinde bulunan Tossa de Mar kentinde devam eden kötü hava şartları fırtınaya dönüştü ve deniz içinde bulunan planktonlar köpürerek kentin sokaklarını kapladı. Katalonya hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre deniz suyundaki köpüğe deniz içinde bulunan bir çeşit plankton sebep olduğu ifade edildi.  

5 kentte kırmızı alarm verildi

İspanya'da 4 kişinin ölümüne neden olan Gloria Fırtınası yoğun kar yağışı ile birleşince 5 kentte kırmızı alarm verildi.

İspanya'nın doğu kıyıları sert geçen kış mevsiminden olumsuz etkileniyor. Gloria Fırtınası'nın etkili olduğu ülkenin doğusunda kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Kar yağışı özellikle Katalonya bölgesini vurdu. Katalonya bölgesindeki 21 karayolundan 15'inin tamamen kapandığı bildirildi. AP-7 karayolunda 3 kamyonun karıştığı kaza nedeniyle İspanya ile Fransa arasındaki yol tamamen trafiğe kapandı. Kaza yapan kamyonlardan birisinden 15 bin litre benzinin yola döküldüğü, Fransa ile bağlantı yolunun açılmasının bu nedenle uzadığı bildirildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle uçak seferlerinde aksamalar yaşanırken, okullar da tatil edildi. Bazı bölgelerde ise nehir taşkınlarına karşı hazırlıklı olunması konusunda uyarı yapıldı. Valensiya ve Alicante kentlerinde şiddetli yağmurlar heyelanlara, ağaçların yıkılmasına, su kanallarının tahrip olmasına ve yolların hasar görmesine neden oldu. İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı da iki kent için toplam 3 milyon Euro tahsis etme kararı aldı.

(İHA-DHA)

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İspanyaGironafırtınaköpükdenizgloria fırtınası

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