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İspanya'da çıkan orman yangını hızla yayılıyor

Endülüs Özerk Bölgesi'ndeki dağlarda Perşembe günü başladı

31 Ağustos 2020 11:26

İspanya'ya bağlı Endülüs Özerk Bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın hızla yayılıyor. Alevler 10 bin hektarlık alanı küle çevirirken, en az 3 bin 100 kişi de evlerinden tahliye edildi.

İspanya'nın güneyinde yer alan Endülüs Özerk Bölgesinde Almonaster la Real kasabası yakınlarındaki dağlarda Perşembe günü çıkan yangın söndürülemiyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, hızla yayılmaya devam eden alevlerin şu ana kadar 10 bin hektarlık alanı küle çevirdiği bildirildi. Yangın söndürme çalışmalarında 500'den fazla itfaiye eri ile acil durum görevlisi, 16 helikopter, 8 uçak görev alırken şiddetli rüzgarların çalışmaları olumsuz etkilediği belirtildi. Hızla yayılan alevler nedeniyle en az 3 bin 100 kişi de evlerinden tahliye edildi. Ekiplerin engebeli arazi nedeniyle yangından etkilenen bazı bölgelere de ulaşılamadığı aktarıldı. Endülüs İtfaiyesi'nden Juan Sanchez yaptığı açıklamada, "Orman yangının ne zaman kontrol altına alınacağını söylemek çok zor" ifadelerini kullandı.

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