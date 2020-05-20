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İspanya’da 6 yaşından büyüklere maske zorunluluğu

20 Mayıs 2020 17:21

İspanya’da korona virüs ile mücadelede yarından itibaren geçerli olarak önlemde kapsamında 6 yaşından büyükler için sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Korona virüs salgınında en fazla etkilenen Avrupa ülkesi olan İspanya’da önlemler artırılıyor. Ülkede, yarından itibaren 6 yaşından büyükler için 2 metrelik sosyal mesafenin korunamadığı açık veya kapalı tüm kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Solunum yetersizliği ve çeşitli sağlık sorunları yaşayan İspanyollar, maske kullanımından muaf tutuldu.
Öte yandan, bugün parlamentoda milletvekillerine seslenen Başbakan Pedro Sanchez parlamentoya ilk kez maske takarak geldi. Sanchez, 14 Mart’tan bu yana yürürlükte olan olağanüstü halin 7 Haziran’a kadar uzatılmasını istedi. Korona virüs salgının henüz son bulmadığını ifade eden Sanchez, “Virüsü yenebilecek bir yoldayız” dedi. Normalleşme sürecinde ohalin gerekli olduğunu vurgulayan İspanya Başbakanı, hükumetinin salgına verdiği mücadeleyi savundu.
İspanya’da bugüne kadar 278 bin 803 korona virüs vak'ası görülürken 27 bin 778 kişi de hayatını kaybetti.

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