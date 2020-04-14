İspanya çalışma hayatına getirdiği kısıtlamaları kaldırdı, metro ve tren istasyonları hareketlendi

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle karantina ilan edilen İspanya’da zorunlu olmayan çalışma yasağının kaldırılmasıyla milyonlarca çalışan yeniden sokaklara çıktı.

170 bin 756 Koronavirüs vakasının görüldüğü İspanya, hayatın normale dönmesi için sınırlandırmaları aşamalı olarak kaldırıyor. Kısıtlamanın kaldırılmasıyla birlikte Fabrika ve inşaat işçileri, güvenlik, telekomünikasyon ve gümrük gibi sektörlerde çalışan işçiler yeniden işbaşı yaptı. Sağlık görevlileri, sabahın erken saatlerinde metro ve tren istasyonlarında maske dağıtımı yaptı.(İHA)