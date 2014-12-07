T24 LogoT24 Logo
Haberler

İspanya Arda'nın 'tiki taka' asistini konuşuyor

07 Aralık 2014 17:56

Arda Turan'ın asistini yaptığı gol İspanya'da “laboratuarda yapıldı” ve “sanatsal” gibi yorumları beraberinde getirdi. La Liga'da Elche'yi 2-0 mağlup eden Atletico Madrid zirve yarışını sürdürdü. Karşılaşmaya damga vuran isimlerden bir tanesi de Arda Turan oldu. İlk golün asistini yapan milli futbolcu, son haftalardaki skora katkı yapma alışkanlığını sürdürdü. İspanya'da en çok konuşulan konulardan bir tanesi isi Diego Simeone'nin öğrencilerinin yine hazırlanış bakımından nefis bir gole imza atmaları oldu. Bu sezon birçok golü organize ataklarla bulan ve takım bütünlüğünü yansıtan şık gollere imza atan başkent ekibinin dün attığı ilk gol otoritelerin büyük övgüsünü kazandı. Arda Turan'ın başrolünde olduğu ve asistini yaptığı Gimenez'in golü için İspanyol basınında 'Laboratuvarda yapılan gol' ifadesi kullanıldı.

ETİKETLER

arda turanatletico madridgolasist

Diğer Videolar

Otomobilin kapısı birden açılınca çocuk yola düştü

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4 yıldır satmaya çalışıyoruz

Başakşehir'de sanayi sitesinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı

2020 yılının ilk Ay tutulması kameralara yansıdı

Cem Adrian, Çukur dizisine konuk oluyor

Prof. Dr. Cemal Saydam: Kanal İstanbul 'erkekliği' öldürür

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24