İspanya Arda'nın 'tiki taka' asistini konuşuyor

Arda Turan'ın asistini yaptığı gol İspanya'da “laboratuarda yapıldı” ve “sanatsal” gibi yorumları beraberinde getirdi. La Liga'da Elche'yi 2-0 mağlup eden Atletico Madrid zirve yarışını sürdürdü. Karşılaşmaya damga vuran isimlerden bir tanesi de Arda Turan oldu. İlk golün asistini yapan milli futbolcu, son haftalardaki skora katkı yapma alışkanlığını sürdürdü. İspanya'da en çok konuşulan konulardan bir tanesi isi Diego Simeone'nin öğrencilerinin yine hazırlanış bakımından nefis bir gole imza atmaları oldu. Bu sezon birçok golü organize ataklarla bulan ve takım bütünlüğünü yansıtan şık gollere imza atan başkent ekibinin dün attığı ilk gol otoritelerin büyük övgüsünü kazandı. Arda Turan'ın başrolünde olduğu ve asistini yaptığı Gimenez'in golü için İspanyol basınında 'Laboratuvarda yapılan gol' ifadesi kullanıldı.