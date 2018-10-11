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“İsmet Paşa, ‘Siz Dumlupınar'a çıkın' dedikten sonra ‘Kule boşaldıysa ben ineceğim' dememiştir”

11 Ekim 2018 17:42

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yle ilgili sözlerinin ardından başlayan tartışmayla ilgili olarak salı günü TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Erdoğan'ı Atatürk ile İsmet Paşa'yla karşılaştırmaya yeltenecekseniz, İsmet Paşa ordulara 'Siz Dumlupınar'a çıkın' dedikten sonra 'Kule boşaldıysa ben ineceğim' dememiştir. O, meydana kendi canını koyma pahasına çıkmıştır. 15 Temmuz'dan size başkomutanlık çıkmaz!" ifadelerini kullandı.

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