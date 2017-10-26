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İsmailağa Cemaati'nin kanalında, başı açık diye kadın oyuncuyu 'buzladılar'

26 Ekim 2017 17:26

Manevi liderliğini Mahmut Usta Osmanoğlu’nun yaptığı ancak Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün fiili liderliğini üstlendiği İsmailağa Cemaati’nin televizyon kanalında yayımlanması zorunlu kamu spotundaki kadın oyuncular buzlanarak ekranlara getirildi. BirGün'de yer alan habere göre, skandal uygulama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çektiği ve televizyonlarda hiçbir kısaltmaya veya müdahaleye uğramadan yayımlanmak zorunda olan kamu spotunun ekranlara gelmesiyle ortaya çıktı. İsmailağa Cemaati’nin televizyon kanalı olan Fatih Medreseleri televizyon kanalında (FM TV) yayınlanan kamu spotundaki başı açık kadın oyuncular buzlanarak görünmez hale getirildi. Kamu spotunda oynayan erkek ve çocuk oyuncuların görüntülerine müdahalede bulunmayan televizyon yönetimi, kadın oyuncuların bedenlerini ise tamamen kapattı.

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