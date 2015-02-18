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İsmail Saymaz'la Elif Çakır arasında 'Kabataş olayı' tartışması

18 Şubat 2015 17:42

Radikal muhabiri İsmail Saymaz, Gezi olayları sırasında Kabataş'da bir kadına yönelik saldırıyı gündeme getiren Elif Çakır'ı, yalan söylemekle suçladı. Çakır'ın yargılanması gerektiğini de söyleyen Saymaz, bu tip olaylar üzerinden, dini değerler etrafında toplumun çatıştırılmaya çalışıldığını ileri sürdü. Saymaz'ın bu sözlerine Çakır'ın itirazları sert oldu. İsmail Saymaz ve Elif Çakır, CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Şirin Payzın ile Ne Oluyor? programında karşı karşıya geldi. Saymaz, Kabataş olaylarında adı geçen kadın için "Yalancı Zehra" nitelemesinde bulunurken, Elif Çakır'ın da yargılanması gerektiğini iddia etti. Saymaz şöyle konuştu: "ELİF ÇAKIR MUTLAKA YARGILANMALI" "Gezi Parkı'ndan bugüne Ak Parti'yi destekleyenlerde böyle bir korku var. Ve o günden bugüne toplumu dini değerler etrafında çatıştırmaya yönelik bir gayret var. Özellikle Elif Çakır ve onun haber kaynağı olarak kullandığı Zehra üzerinde toplum bölündü. Yani Elif Çakır'ın aracılık ettiği röportajda yalancı gelin Zehra ne demişti: Yaşları 70 ile 100 arasında, başında bandana bulunan çıplak erkekler kadıncağızı dövdüğünü, çok özür dilerim üzerine idrarını boşalttığını iddia etmişti ama görüntüler ortaya çıktı hiçbir şey olmadığı anlaşıldı. Böylece neye hizmet etmiş oldular. Toplumun ortasına bomba koydular. Şuan benim görüşüm şudur. Öğretmenler değil Elif Çakır ve yalancı Zehra yargılanmalıdır" ÇAKIR ÇOK SİNİRLENDİ İsmail Saymaz'ın bu sözlerinden sonra Elif Çakır'ın çok sinirlendiğini görüldü. İkili arasında sert tartışma yaşandı.

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