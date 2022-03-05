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İsmail Saymaz ve Aydın Sezer arasında "kaynak" tartışması

"Ağır bir ithamda bulunuyorsunuz"

05 Mart 2022 20:36

Halk TV’de Rusya Ukrayna arasındaki savaşın konuşulduğu programda,  gazeteci İsmail Saymaz ve Medya Günlüğü yazarı Aydın Sezer arasında "kaynak" tartışması yaşandı. 

Perdenin Önü Arkası programında Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş konuşuldu. Ukrayna’daki nükleer santralin hedef alınması ile başlayan tartışma ise programın farklı dakikalarında tansiyonu yükseltti.

Nükleer santralin Ukraynalı Neo-Nazi gruplar tarafından hedef alındığını söyleyen Aydın Sezer’e kaynağını soran İsmail Saymaz, “Ben de Rus kaynaklarını okudum ama böyle bir bilgi yok. Rusya Dışişleri Bakanlığının bilmediğini Aydın Bey biliyor” dedi. Sezer, "Ria Novosti’yi okumamışsınız o zaman" dedi. 

Aydın Sezer, nükleer santrale yapılan saldırının Ukraynalı sabotajcılarca yapıldığı haberini Rusya devlet haber ajansı RIA Novosti'nin geçtiğini belirtirken, Ukrayna devlet yetkililerinden yapılan açıklamalarda da saldırının Rusya tarafından yapıldığınım söylendiğini vurguladı.

Aydın Sezer ise Saymaz'a, "Ağır bir ithamda bulunuyorsunuz" diyerek duruma tepki gösterdi.

Tartışmanın devamında Aydın Sezer ile İsmail Saymaz arasındaki gerginlik giderek arttı. 

 

 

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