İsmail Saymaz: Türkan Saylan'ın cenazesini garibanlar kaldırdı, bakalım Zekeriya Öz'ün cenazesini kim kaldıracak?

Gazeteci yazar İsmail Saymaz, bu yıl 7'ncisi düzenlenen Konyaaltı Kitap Fuarı'ndaki söyleşi ve imza günü ile büyük ilgi gördü. İsmail Saymaz dönemin Ergenekon davalarını anlattığı konuşsınmada "Türkan Saylan'ın cenazesini garibanlar kaldırdı, bakalım Zekeriya Öz'ün cenazesini kim kaldıracak?" diye sordu. lker Başbuğ, Barış Yarkadaş, Naim Babüroğlu, Vural Savaş, Ahmet Şafak, Ahmet Nesin gibi yazarların söyleşi ve imza etkinlikleriyle okurlarına 'merhaba' dediği fuarın 6'ncı gününde gazeteci- yazar İsmail Saymaz, sevenleriyle buluştu. Konyaaltı Kitap Fuarı'nda okurları tarafından büyük ilgiyle karşılanan İsmail Saymaz, söyleşisinde 15 Temmuz darbe girişimi hakkında detaylar verdi. Yıl boyunca sevdiği yazarlarla buluşmayı bekleyen Antalyalıların fuara büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, son zamanlarda yaşanan olaylarla ülkemizin kaosa sürüklendiğini kaydetti. İsmail Saymaz'ın bu süreç içinde yaşananları okurlarıyla paylaştığını dile getiren Başkan Böcek, bu zorlu günlerin ancak birlik ve beraberlik içinde aşılabileceğini söyledi. Konyaaltı Belediyesi standında hayranları için 'Oğlumu Öldürdünüz Arz Ederim', 'Sözde Terörist', 'Esas Duruşta Cinayet', 'Ali İsmail' adlı kitaplarını imzalayan İsmail Saymaz, okurlarından büyük ilgi gördü. Bu fuarın bir klasik haline geldiğini dile getiren Saymaz, Başkan Böcek'e de teşekkür etti