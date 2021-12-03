İsmail Saymaz: TÜİK artık AKP'nin bürosuna dönüştüğünü gösterdi

Gazeteci İsmail Saymaz CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK kapısına gitmesin rağmen içeri alınmamasını Halk TV ekranlarında değerlendirdi.

Saymaz, ''TÜİK bir devlet kurumu olduğu halde Türkiye'nin ana muhalefet liderine kapılarını kaparak neden denli siyasallaştığını gösteri. Ve artık Ak Parti'nin bir bürosuna dönüştüğünü de gösterdi. Bir sene sonra bunların hepsi değişecek. Bir sene sonra orası bütün kapılarını halka açacak ve Türkiye'nin gerçek hayatındaki değerleri neyse onları yansıtacak.'' ifadelerini kullandı.