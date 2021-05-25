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İsmail Saymaz, Süleyman Soylu'yla reklam arasında yaşananları anlattı; "Sorularımın hepsine cevap verdiğini iddia etti"

25 Mayıs 2021 16:45

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Habertürk yayınına çıkan Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, reklam arası ve programın sonunda Bakan ile arasında soru-cevap konusunda konuştuklarını söyledi. Saymaz, "Benim her soruyu zaten sorduğumu ve hepsine cevap verdiğini iddia etti. Ben de onun soruların çoğunu cevapsız bıraktığını söyledim" dedi.

Cüneyt Özdemir'in YouTube yayınına katılan Saymaz, "Reklam arasında ne konuşuldu? 'Bir soru soralım, böyle gitmiyor' dediniz mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"'Sorulara cevap vermiyorsunuz' dedim, dedi ki 'Ne kaldı sormadığın?' Dedim, 'Yani cevap vermediniz ki?' Böyle bir tartışma oldu aramızda. Tartışma demeyeyim yani, o benim her soruyu zaten sorduğumu ve hepsine cevap verdiğini iddia etti. Ben de onun soruların çoğunu cevapsız bıraktığını, bazı meselelerde neredeyse geçmiş zamandan alarak bugüne getirdiğini ve istediği alanda kaldığını söyledim."

Saymaz, bu tartışmanın hem reklam arasında hem de program bittiğinde yaşandığını söylerken, "İki defa bu oldu. Ben Sayın Bakan'ın sorulara ya cevap vermediğini ya da istediği biçimde cevap verdiğini söyledim. O yüzden ben döne döne aynı soruları sormak zorunda kaldım" diye konuştu.

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