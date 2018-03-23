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İsmail Saymaz: Muharrem İnce İstanbul için bir ittifak adayı olabilir

23 Mart 2018 17:46

Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına konuk olan Hürriyet Gazetesi Muhabiri - Yazar İsmail Saymaz, 2019 yılında gerçekleşecek olan yerel seçimlerde, Muharrem İnce'nin partiler arası bir ittifak adayı olabileceğini söyledi. Saymaz, "Muharrem İnce'nin yerel seçimde adaylık için ismi geçiyor. Ben Muharrem İnce'ye sordum, 'Bana böyle bir teklif gelmedi' diyor. Ama gelirse yok demez diye düşünüyorum. Muharrem İnce'nin ismi, HDP ve İyi Parti'nin oyunu CHP'ye toplayabilir. Bir ittifak adayı gibi belirebilir. Bence akıllıca bir tercih olur" diye konuştu.

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