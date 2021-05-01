İsmail Saymaz, Metropoll'ün nisan ayı anketini canlı yayında açıkladı; AKP yüzde 30'un altında!

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de katıldığı programda Metropoll Araştırma'nın yaptığı son anketi paylaştı.

Araştırma şirketinin sahibi Özer Sancar'la da konuştuğunu belirten Saymaz, "Bütün AK Parti tarihi boyunca ilk kez bir araştırmamızda AK Parti yüzde 27'ye geriledi" diye konuştu.

Saymaz'ın paylaştığı anketin sonuçları şöyle:

Ak Parti yüzde 27.1

CHP yüzde 18.3

İyi Parti yüzde 10.7

MHP yüzde 8.7

HDP yüzde 8.4

DEVA yüzde 2.2

Saadet yüzde 1.6

Gelecek yüzde 1.4

Kararsız/Cevapsız yüzde 21.6