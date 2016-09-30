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İsmail Saymaz, “Lozan hezimettir” diyen Erdoğan’a Süleyman Şah’ı hatırlattı

30 Eylül 2016 19:13

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Lozan Antlaşması hakkındaki açıklamalarına, İsmail Saymaz'dan cevap geldi. İsmail Saymaz, 29 Eylül perşembe akşamı CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor? programında Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 27'nci Muhtarlar Toplantısı'nda söylediği ''Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştılar'' sözüne tepki gösterdi. Yaşar Hacısalihoğlu, Hakan Arslan, Vehmi Özkan'ın da katıldığı programda Tayyip Erdoğan'ın Lozan çıkışı da tartışıldı. Saymaz şu sözleri kullandı: “Şöyle bir kere sayın cumhurbaşkanı şöyle bir polemikçilikle bunu söyledi diye düşünüyorum. Yani 15 Temmuz’dan sonra ısrarla Kemalistler, Atatürkçüler o çizgiyi takip edenler haklı olduklarını ısrarla vurguladılar ve Cumhhuriyetin kurucu değerlerine dönüşün altını çizdiler. Sanırım kurucu değerlere karşılık polemikçilikle bu yanıtı verdi diye düşünüyorum. 500 binlik orduyla Süleyman Şah'ı kaybettiğin çağ değil, 20 bin kişilik orduyla Yunan'ı yendiğin çağ…"

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