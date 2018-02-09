İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu sürprizlere açık olmalı

Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına konuk olan Hürriyet Gazetesi Muhabiri - Yazar İsmail Saymaz, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay gibi sürprizlere açık olması gerektiğini söyledi. Saymaz, "Muharrem İnce'nin iddiası bence bitmedi. Muharrem İnce'nin çevresinden aldığım izlenime göre, olağanüstü kurultay arayışları sürecek. İnce yarın Sakarya'ya gidiyor ve sonrasında 81 ili gezecek. Anladığım kadarıyla olağanüstü kurultayın zeminini yoklayacak. Kılıçdaroğlu bu parti meclisi yapısıyla sürprizlere açık olmalı" dedi.