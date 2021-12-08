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İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu'nun hareketiyle kastedilen neyse bakkala gittiğimde onu hissediyorum

"Toplum o hareketle kastedileni yaşıyor"

08 Aralık 2021 08:59

Gazeteci İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında yaptığı el hareketini yorumlarken "Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı hareketle kastedilen neyse bakkala gittiğimde onu hissediyorum" dedi. 

Halk TV'de "Konuşmazsam Olmaz" programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu'nun TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında yaptığı ve tartışmalara neden olan el hareketini yorumladı. 

"AK Parti kendine bundan hakaret payı çıkarmasın" diyen Saymaz, "Toplum o hareketle kastedileni yaşıyor" diye konuştu.

Saymaz, " "Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı hareketle kastedilen neyse bakkala gittiğimde, pazara gittiğimde, otobüse bindiğimde onu hissediyorum" 

Kemal Kılıçdaroğlu'el hareketitbmmkonuşmaismail saymaz

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