T24 LogoT24 Logo
Haberler

İsmail Saymaz: Kenan Evren cumhurbaşkanıyken başbakanın kızının evliliğiyle dalga geçmek için parti kurulabiliyordu, bugün '128 milyar dolar nerede' diye sorulamıyor

06 Mayıs 2021 10:58

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP'nin '128 milyar dolar nerede' afişlerinin kolluk kuvvetlerince kaldırılmasını eleştirerek "Kenan Evren'in hala cumhurbaşkanı olduğu bir ülkede insanlar başbakanın kızı ve damadının evliliğiyle dalga geçmek için parti kurabiliyor, o parti seçime girebiliyordu. Şimdi siyasal İslamcıların Türkiye'sinde cumhurbaşkanına 128 milyar dolar nerede diye sorulamıyor" diye konuştu. 

Gazeteci İsmail Saymaz, TV100'de CHP'nin '128 milyar dolar nerede' afişlerinin kaldırılmasını eleştirdi. "Adeta partinin hukuk bürosuna dönmüş savcılıklar, tuhaf tuhaf yasaklarla afişleri indiriyorlar" diyen Saymaz şunları söyledi: 

"AİHM'de bireysel başvuru hakkını bile kazanmamış, Kenan Evren'in hala cumhurbaşkanı olduğu bir ülkede insanlar başbakanın kızı ve damadının evliliğiyle dalga geçmek için parti kurabiliyor, o parti seçime girebiliyordu. Şimdi siyasal İslamcıların Türkiye'sinde cumhurbaşkanına 128 milyar dolar nerede diye sorulamıyor. Cumhurbaşkanı bu soruya cevap vermemek için onun adına hareket eden, adeta partinin hukuk bürosuna dönmüş savcılıklar, tuhaf tuhaf yasaklarla afişleri indiriyorlar. Edirne Valiliği, Karaman Valiliği, sırf 128 milyar dolar afişleri asılmasın diye Covid genelgesi çıkardılar. Böyle bir şey olur mu? Tabii ki hesap sorulacak. Cumhurbaşkanı bu soruya cevap vermek istemiyorsa siyasetten ayrılır. Cumhurbaşkanı her tasarrufunun hukuk devletinde sorgulamaya tabi olduğunu bilmelidir."

kenan evrenismail saymaz128 milyar dolarmerkez bankası

Diğer Videolar

Ataşehir'de kumar baskınında tavan arasına saklanan kişiler kamerada

Hindistan'da yaşlı kadına zorla Koronavirüs aşısı yapıldı

İmamoğlu: Bursları kesilen Boğaziçi öğrencilerine destek vereceğiz

CHP'li Başarır paylaştı: Korkmaz Karaca, Sezgin Baran Korkmaz için çocuklara teşekkür ettiriyor

Çin'deki firari fil sürüsünden bir yavru, çamur banyosu yaparken görüntülendi

Japonya'da 15 yaşındaki 'Şin Şin' isimli panda ikiz doğurdu

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24