İsmail Saymaz: Kenan Evren cumhurbaşkanıyken başbakanın kızının evliliğiyle dalga geçmek için parti kurulabiliyordu, bugün '128 milyar dolar nerede' diye sorulamıyor

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP'nin '128 milyar dolar nerede' afişlerinin kolluk kuvvetlerince kaldırılmasını eleştirerek "Kenan Evren'in hala cumhurbaşkanı olduğu bir ülkede insanlar başbakanın kızı ve damadının evliliğiyle dalga geçmek için parti kurabiliyor, o parti seçime girebiliyordu. Şimdi siyasal İslamcıların Türkiye'sinde cumhurbaşkanına 128 milyar dolar nerede diye sorulamıyor" diye konuştu.

Gazeteci İsmail Saymaz, TV100'de CHP'nin '128 milyar dolar nerede' afişlerinin kaldırılmasını eleştirdi. "Adeta partinin hukuk bürosuna dönmüş savcılıklar, tuhaf tuhaf yasaklarla afişleri indiriyorlar" diyen Saymaz şunları söyledi:

"AİHM'de bireysel başvuru hakkını bile kazanmamış, Kenan Evren'in hala cumhurbaşkanı olduğu bir ülkede insanlar başbakanın kızı ve damadının evliliğiyle dalga geçmek için parti kurabiliyor, o parti seçime girebiliyordu. Şimdi siyasal İslamcıların Türkiye'sinde cumhurbaşkanına 128 milyar dolar nerede diye sorulamıyor. Cumhurbaşkanı bu soruya cevap vermemek için onun adına hareket eden, adeta partinin hukuk bürosuna dönmüş savcılıklar, tuhaf tuhaf yasaklarla afişleri indiriyorlar. Edirne Valiliği, Karaman Valiliği, sırf 128 milyar dolar afişleri asılmasın diye Covid genelgesi çıkardılar. Böyle bir şey olur mu? Tabii ki hesap sorulacak. Cumhurbaşkanı bu soruya cevap vermek istemiyorsa siyasetten ayrılır. Cumhurbaşkanı her tasarrufunun hukuk devletinde sorgulamaya tabi olduğunu bilmelidir."