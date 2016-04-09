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İsmail Saymaz: Karaman Valisi ve İl Milli Eğitim Müdürü Ensar Vakfı'nın önüne yatmıştır!

09 Nisan 2016 12:43

Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz, Karaman'daki tecavüz skandalının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Aile Bakanı birilerinin önüne yatmış vaziyette" sözleriyle başlayan tartışmaya ilişkin olarak Habertürk TV'de Ece Üner'in sunduğu "Enine Boyuna" programında değerlendirmelerde bulundu. "Sayın Kılıçdaroğlu'nun kötü bir niyetle söylemediğini düşünüyorum, ama Sayın Bakan 'İncindim' diyorsa kadının beyanı esas olarak kabul edilmelidir" diyen Saymaz, "Kılıçdaroğlu daha nazik bir üslup kullanabilirdi. Anladığım kadarıyla 'önüne yatmak' benzetmesi erkekler için kullanıldığında sıkıntı olmuyor. O yüzden ben diyorum ki; Karaman Valisi ve İl Milli Eğitim Müdürü Ensar Vakfı'nın önüne yatmıştır!" diye konuştu.

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