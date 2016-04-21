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İsmail Saymaz: Karaman davası henüz bitmedi, Ereğli'de devam edecek

21 Nisan 2016 14:24

Karaman'da 10 erkek öğrenciye 'cinsel istismarda' bulunan ve Ensar Vakfıyla bağlantısını itiraf eden tecavüzcü öğretmen Muharrem Büyüktürk'e 508 yıl ceza verilmesi Habertürk televizyonu canlı yayınında yorumlandı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın açıklamaları epey dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde yine Habertürk TV'ye çıkan Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz Ece Üner'in sunduğu "Enine Boyuna" programına katılmış, "Karaman Valisi ve İl Milli Eğitim Müdürü Ensar Vakfı’nın önüne yatmıştır” sözleri, sosyal medyada gündem olmuştu. Dün davanın sonuçlanmasının ardından İsmail Saymaz'ın 'Bu malzemeler Ensar Vakfı'nın öğrenci hizmetlerinde, yurdunda kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. Ensar vakfı Başkanı ne diyor? 'Bizim orada yurdumuz yok, misafirhanemiz var' diyor.' sözleri de sosyal medyada gündem oldu. "Dava henüz bitmedi, bir dava da Konya Ereğli'de var" diyen Saymaz, "7 çocuğu aldı kayıtlarını Konya Ereğli'ye götürdü. Orada bir kamu kurumunun lojmanını kiraladı, orada tuttu. Sonra kendi köyüne götürdü. Bu çocuklar Ereğli'ye gelmeden önce KAİMDER'deydi ama ondan önce de Ensar'daydı" diye konuştu.

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