İsmail Saymaz, 'İmamoğlu'na randevu vermeyen Erdoğan, Demet Akalın ile görüşebiliyor' dedi; Prof. Dr. Şahin, 'Önemli bir sanatçı' yanıtını verdi

Prof. Dr. Mehmet Şahin , Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz 'ın "Demet Akalın'ın bile randevu aldığı Cumhurbaşkanı’ndan 16 milyonluk şehrin belediye başkanının randevu alamaması tuhaf değil mi?" ifadesine "Demet Akalın da bu ülkenin önemli bir kesim tarafından takip edilen önemli bir sanatçısıdır" sözleriyle karşılık verdi.

Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na randevu vermemesi tartışıldı.

Bu noktada söz alan Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz, Erdoğan ile şarkıcı Demet Akalın'ın görüşebildiğini belirtti ve"Demet Akalın'ın bile randevu aldığı Cumhurbaşkanı’ndan 16 milyonluk şehrin belediye başkanının randevu alamaması tuhaf değil mi?" diye sordu.

Programın konukları arasında yer alan Prof. Dr. Mehmet Şahin ise, Saymaz'a "Demet Akalın da bu ülkenin önemli bir kesim tarafından takip edilen önemli bir sanatçısıdır" yanıtını verdi.