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İsmail Saymaz: İBB ile ilişkilendirmedikleri Japon Kızıl Ordusu, Boko Haram ve Tamil kaplanları kaldı

"İBB ile ilişkilendirmedikleri kim kaldı geriye?"

28 Aralık 2021 10:40

Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programına konuk olan gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personellerine, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatılmasına ilişkin yaptığı açıklamada "İBB ile ilişkilendirmedikleri kim kaldı geriye? Kala kala Japon Kızıl Ordusu, Boko Haram ve Tamil kaplanları kaldı..." dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "İBB’de yaklaşık 33 bin kişi alındı. Bu 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı. 455 tanesinin PKK ve KCK kaydı var. 80’inin DHKPC, 20’sinin MLKP, ikisinin MKP kaydı var ve diğerlerinin kayıtlarını da gönderebilirim” iddiaları sonrası başlatılan özel teftiş ile ilgili konuştu. Saymaz, İBB ile ilişkilendirilmeyen kimsenin kalmadığını belirterek "Kala kala Japon Kızıl Ordusu, Boko Haram ve Tamil kaplanları kaldı..." dedi.

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