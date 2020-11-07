İsmail Saymaz: Elazığ depreminde hayatını kaybeden 41 kişi hakkında henüz açılan bir dava yok
07 Kasım 2020 08:42
Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gazeteci Cüneyt Özdemir, Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın deprem sonrası açılan davaları araştıran bir haberini yayına taşıdı.
Söz konusu haberde, İzmir depreminin hemen ardından başlatılan soruşturma kapsamında, yıkılan binaların müteahhit ve sorumlularının gözaltına alınmasına rağmen, Elazığ'da hayatını kaybeden 41 kişi hakkında henüz bir dava açılmamasına dikkat çekildi. Elazığ depreminin sembol noktası Dilek Apartmanı'nda hayatını kaybeden 14 kişi hatırlatıldı.