İsmail Saymaz: Cumhurbaşkanı hâlen İstanbul seçimlerindeki büyük hezimeti sindirebilmiş değil

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de yayınlanan 'Konuşmasak Olmaz' programında iktidarın neden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldığını "Cumhurbaşkanı halen daha İstanbul seçimlerindeki büyük hezimeti sindirebilmiş değil. Herkes İstanbul’da yenilenin Binali Yıldırım değil Erdoğan olduğunu biliyor” şeklinde yorumladı.

Halk TV'de yayınlanan 'Konuşmasak Olmaz' programında, 2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun neden iktidarın hedefinde olduğu tartışıldı. İsmail Saymaz konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede; seçimlerde kaybedenin Binali Yıldırım değil Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.