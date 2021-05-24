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İsmail Saymaz'ın "Çıkışta gözaltına alınacak mısınız?' dediler" sözlerinden sonra stüdyoda kahkahalar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HaberTürk'te

24 Mayıs 2021 21:22

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolarda bulunduğu iddialara ilişkin canlı yayında açıklamalarına başlamadan önce Veyis Ateş vatandaşların kendilerine 'Şu soruyu soracak mısınız, bunu soracak mısınız?' dediğini aktardı, Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz da vatandaşların 'Çıkışta gözaltına alınacak mısınız?' diye sorduğunu belirtince stüdyoda gülüşmeler yaşandı. 

Daha sonra sözlerine devam eden Ateş, Soylu'ya "Biz size her şeyi soracağız. Kamuoyunu bir rahatlatalım" dedi. 

Habertürk'te Açık ve Net Özel'e konuk olan Soylu'ya soru soran isimler Kübra Par moderatörlüğünde; gazeteciler Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy...

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