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İsmail Saymaz canlı yayında anket açıkladı; İyi Parti ve Akşener detayı...

Anket sonuçlarına göre İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 13,5, Meral Akşener çok başarılı gidiyor”

22 Ekim 2020 11:19

Gazeteci İsmail Saymaz, HaberTürk’te katıldığı Türkiye’nin Nabzı programında, İYİ Parti’nin 40 ilde gerçekleştirdiği anketin sonuçları açıkladı. Saymaz, “Anket sonuçlarına göre İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 13,5, Meral Akşener çok başarılı gidiyor” dedi. Saymaz, yüzde 37 ile muhalefet partileri arasında en başarılı görülen liderin de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener olduğunu dile getirdi.

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