İsmail Saymaz: Binali Yıldırım'ın oğlu, Süleyman Soylu suç duyurusunda bulundu; peki Metin Külünk niye susuyor?

Gazeteci İsmail Saymaz, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının ardından "Binali Yıldırım dedi ki, 'Oğlum girmedi o işlere.' Binali Yıldırım'ın oğlu suç duyurusunda bulundu, Süleyman Soylu suç duyurusunda bulundu. Niye Metin Külünk susuyor" diye sordu.

Gazeteci İsmail Saymaz Metin Külünk'ün, sessizliğini sordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Bir siyasetçi Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alıyor" sözlerinin ardından bu ismin AKP'li Metin Külünk olduğu iddia edilmişti. İddianın ardından Saymaz, Metin Külünk'ün neden açıklama yapmadığını sordu.

İsmail Saymaz şunları söyledi:

"Binali Yıldırım dedi ki, "Oğlum girmedi o işlere." Binali Yıldırım'ın oğlu suç duyurusunda bulundu, Süleyman Soylu suç duyurusunda bulundu. Niye Metin Külünk susuyor? Ben değilim demez mi? Tweet atmaz mı? Arayanlara "Filistin meselesi var, konuşamam" diyor. Filistin'de anlaşma sağlandı, şimdi konuşun, o da yok. Bunu bile soruşturmuyorlar."