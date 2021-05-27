T24 LogoT24 Logo
Haberler

İsmail Saymaz: Binali Yıldırım'ın oğlu, Süleyman Soylu suç duyurusunda bulundu; peki Metin Külünk niye susuyor?

27 Mayıs 2021 09:22

Gazeteci İsmail Saymaz, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının ardından "Binali Yıldırım dedi ki, 'Oğlum girmedi o işlere.' Binali Yıldırım'ın oğlu suç duyurusunda bulundu, Süleyman Soylu suç duyurusunda bulundu. Niye Metin Külünk susuyor" diye sordu. 

Gazeteci İsmail Saymaz Metin Külünk'ün, sessizliğini sordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Bir siyasetçi Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alıyor" sözlerinin ardından bu ismin AKP'li Metin Külünk olduğu iddia edilmişti. İddianın ardından Saymaz, Metin Külünk'ün neden açıklama yapmadığını sordu. 

İsmail Saymaz şunları söyledi:

"Binali Yıldırım dedi ki, "Oğlum girmedi o işlere." Binali Yıldırım'ın oğlu suç duyurusunda bulundu, Süleyman Soylu suç duyurusunda bulundu. Niye Metin Külünk susuyor? Ben değilim demez mi? Tweet atmaz mı? Arayanlara "Filistin meselesi var, konuşamam" diyor. Filistin'de anlaşma sağlandı, şimdi konuşun, o da yok. Bunu bile soruşturmuyorlar."

ismail saymazmetin külünkkülünkbinali yıldırımsüleyman soylu

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Temmuz 2021

‘Trumpsever’ AKP iktidarına, Trump karşıtı Büyükelçi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temurci: Damat siyaseten gizlenmiştir ama arkadan ülkeyi o yönetmeye devam ediyor

Erdoğan’dan 15 Temmuz videosu: Bayrak inmez, ezan dinmez, Türkiye geçilmez

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler ve akademisyenler Melih Bulu’nun görevden alınmasını "Kayyumşah" şarkısı ile kutladı

İmamoğlu: Terör örgütünün oluşma yolculuğu 15 Temmuz'da yaşadığımız hain girişimden daha önemli bir yere oturmaktadır

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24