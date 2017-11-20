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Spor

İsmail Köybaşı'nın gol sevinci sosyal medyada olay oldu

20 Kasım 2017 13:55

Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 4-1 yendiği mücadeleye Soldado'nun attığı karambol golü kadar İsmail Köybaşı'nın sevinci damga vurdu. Ceza sahasında oluşan karambolde Josef ve Janssen'in çabalarının ardından iki kez direkten dönen top son olarak İspanyol golcünün önüne düşmüş ve Soldado harika bir röveşata golüyle takımını 2-1 üstünlüğe taşımıştı. Sarı-Lacivertliler bu ilginç gole çok sevinirken İsmail Köybaşı heyecanı en yüksek yaşayan isimdi. Öyle ki sosyal medyada Köybaşı'nın pozisyon esnasındaki reaksiyonları büyük ilgi gördü. Direklerden dönen toplar sonrası yerinde duramayan İsmail golün ardından büyük sevince ortak oldu.

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